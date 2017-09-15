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    Россия

    Шквалистый ветер в Москве: пострадали 15 человек

    (обновлено: )56
    В аэропортах российской столицы задержаны 26 рейсов, еще шесть отменены. В частности, в "Домодедово" задержан 21 рейс, шесть отменены. В "Шереметьево" пять рейсов задержаны.
    Шквалистый ветер в Москве: пострадали 15 человек
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. В Москве в результате сильного ветра пострадали 15 человек, среди них двое детей, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

    "Пострадавших уже 15 человек, в том числе двое детей", — сказал источник.

    В аэропортах российской столицы задержаны 26 рейсов, еще шесть отменены. В частности, в "Домодедово" задержан 21 рейс, шесть отменены. В "Шереметьево" пять рейсов задержаны.

    Также в Московской области из-за непогоды отключились несколько электрических подстанций. "Это Голицыно в Одинцовском районе и Балашиха. Туда выехали специалисты, решаются вопросы по времени восстановления", — уточнили в министерстве энергетики Подмосковья.

    Ранее сообщалось, что свыше 60 деревьев было повалено в Москве, повреждены крыши шести зданий из-за сильного ветра.

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