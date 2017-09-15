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    Ураган в Москве повалил свыше 60 деревьев

    (обновлено: )75
    По данным комплекса городского хозяйства, по состоянию на 18.30 порывами ветра повреждены мелкие участки шести крыш зданий, повалено более 60 деревьев.
    Ураган в Москве повалил деревья
    @nata_tata_krasota

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Свыше 60 деревьев было повалено в Москве, повреждены крыши шести зданий из-за сильного ветра, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

    "По данным комплекса городского хозяйства, по состоянию на 18.30 порывами ветра повреждены мелкие участки шести крыш зданий, повалено более 60 деревьев", — говорится в сообщении.

    Оперативная информация о последствиях непогоды будет уточняться.

    В настоящее время последствия непогоды оперативно устраняются коммунальными службами города.

    Ранее ураган "Ирма" нанес серьезные повреждения ряду островов Карибского бассейна и направился к американскому штату Флорида, где ослаб до уровня тропического шторма.

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