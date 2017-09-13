В Москве горел торговый центр, эвакуировали полторы сотни людей

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КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Пожар произошел в торговом центре "Филион" на западе Москвы в среду.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что посетителей и персонал четырехэтажного здания торгового центра "Филион" частично эвакуируют на западе Москвы из-за возгорания утеплителя.

"В 13.41 возгорание по адресу Багратионовский проезд, дом 5 ликвидировано. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате никто не пострадал", — рассказали в ведомстве.

Скриншот Пожар в торговом центре в Москве

Всего из здания торгового центра были эвакуированы 150 человек.

"В ходе тушения пожара со второго этажа были спасены три человека, двое из них дети", — рассказали в МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области во время пожара сгорела женщина.