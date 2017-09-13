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    В Москве горел торговый центр, эвакуировали полторы сотни людей

    (обновлено: )33
    Сообщается, что на западе Москвы загорелся утеплитель в торговом центре "Филион". Всего из здания торгового центра были эвакуированы 150 человек. Были спасены три человека, двое из них дети.
    Пожар в торговом центре в Москве
    Скриншот

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Пожар произошел в торговом центре "Филион" на западе Москвы в среду.

    Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что посетителей и персонал четырехэтажного здания торгового центра "Филион" частично эвакуируют на западе Москвы из-за возгорания утеплителя.

    "В 13.41 возгорание по адресу Багратионовский проезд, дом 5 ликвидировано. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате никто не пострадал", — рассказали в ведомстве.

    Скриншот
    Пожар в торговом центре в Москве

    Всего из здания торгового центра были эвакуированы 150 человек.

    "В ходе тушения пожара со второго этажа были спасены три человека, двое из них дети", — рассказали в МЧС России.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области во время пожара сгорела женщина.

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