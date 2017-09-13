наверх
13.09.201714:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Кремль опроверг слова Клинтон о "личной вендетте" Путина

    (обновлено: )12130
    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, планирует ли Владимир Путин ознакомиться с мемуарами Хиллари Клинтон.
    Владимир Путин и Хиллари Клинтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Личной мести президента РФ Владимира Путина экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, о которой та написала в книге в своих мемуарах "Что произошло", нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    "Нет", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, имеет ли место со стороны Путина личная вендетта, о которой говорит Клинтон.

    Читайте также: "Российская пропаганда" как повод для закручивания гаек здесь

    Пресс-секретарь российского лидера также отрицательно ответил на вопрос, планирует ли Путин ознакомиться с книгой.

    Ранее, по мнению Хиллари Клинтон, у Владимира Путина была по отношению к ней "личная вендетта" из-за действий ее мужа в бытность его главой Белого дома.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Саакашвили "окопался" во Львове: скандал продолжается
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Алексей Якубин
    Реформа образования: необратимые последствия
    100 долларовая купюра
    Бюджет-2018 и будущее гривны