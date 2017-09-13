Кремль опроверг слова Клинтон о "личной вендетте" Путина

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Личной мести президента РФ Владимира Путина экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, о которой та написала в книге в своих мемуарах "Что произошло", нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, имеет ли место со стороны Путина личная вендетта, о которой говорит Клинтон.

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Пресс-секретарь российского лидера также отрицательно ответил на вопрос, планирует ли Путин ознакомиться с книгой.

Ранее, по мнению Хиллари Клинтон, у Владимира Путина была по отношению к ней "личная вендетта" из-за действий ее мужа в бытность его главой Белого дома.