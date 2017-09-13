В России за один день телефонные угрозы затронули 45 тысяч человек

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В России во вторник анонимные телефонные звонки с угрозами затронули 45 тысяч человек в 22 городах, сообщил в среду РИА Новости источник в силовых структурах.

Серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. По данным источника, многие из данных звонков исходили, по предварительным данным, с территории Украины.

"Звонки с угрозой "минирования" зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах", — заявил собеседник агентства.

По его словам, из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек. Силовики ведут активный поиск звонивших.