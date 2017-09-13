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    Россия

    В России за один день телефонные угрозы затронули 45 тысяч человек

    (обновлено: )6902
    В крупных российских городах зафиксирована серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий. Сообщалось об эвакуации людей.
    Сотрудники правоохранительных органов в России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В России во вторник анонимные телефонные звонки с угрозами затронули 45 тысяч человек в 22 городах, сообщил в среду РИА Новости источник в силовых структурах.

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    Пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины
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    Серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. По данным источника, многие из данных звонков исходили, по предварительным данным, с территории Украины.

    "Звонки с угрозой "минирования" зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах", — заявил собеседник агентства.

    По его словам, из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек. Силовики ведут активный поиск звонивших.

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