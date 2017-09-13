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    Российская авиация перебазирована на аэродромы Белоруссии

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (23)

    (обновлено: )18740
    На военные аэродромы Белоруссии прибыли самолеты и вертолеты авиации Западного военного округа Вооруженных Сил России. Они примут участие в учениях "Запад-2017".
    Подготовка к совместным учениям вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2017: военнослужащий с собакой охраняет участок автодороги Минск-Могилев
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    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Российские самолеты и вертолеты прибыли на военные аэродромы Белоруссии для участия в совместных стратегических учениях "Запад-2017", сообщила в среду пресс-служба белорусского министерства обороны.

    "На военные аэродромы перебазированы самолеты и вертолеты авиации Западного военного округа Вооруженных Сил России, которые примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2017", — говорится в сообщении.

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    После прибытия летчики начали подготовку к учениям, добавили в пресс-службе.

    Митинг под посольством Беларуси в Киеве против белорусско-российских учений Запад-2017. Видео
    Канал на Youtube censor.online
    Митинг против учений "Запад-2017" под посольством Белоруссии в Киеве

    В ходе учений на территории Белоруссии будет задействовано более 40 летательных аппаратов двух государств.

    Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. По данным Минобороны РФ, в них примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих. Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений.

    Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин ранее заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.

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