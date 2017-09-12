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12.09.201712:41
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    Россия

    МИД РФ возмущен новым украинским законом об образовании

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    Реформа образования: необратимые последствия (39)

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    Как отметили в МИД РФ, хотя в принятом украинским парламентом законе русский язык не упоминается, "очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины".
    Здание МИД РФ
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. МИД России заявил, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую Конституцию и международные обязательства Киева.

    "Рассматриваем этот шаг как попытку "майданной" власти осуществить полную украинизацию образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее конституции, так и взятым Киевом на себя международным обязательствам в гуманитарной сфере", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник.

    В министерстве отметили, что "Москва в такой оценке действий украинских властей не одинока".

    Школа
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Язык изъять! Русскоговорящие регионы Украины в тени реформы образования

    "С резкой критикой упомянутого закона уже выступили внешнеполитические ведомства Венгрии, Польши, Румынии, а также президент Молдавии", — говорится в документе.

    В нем указывается, что хотя в принятом украинским парламентом законе русский язык не упоминается, "очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима".

    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии отметил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

    Ранее парламент Украины одобрил новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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