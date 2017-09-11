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    "Северный поток" приостанавливает работу

    (обновлено: )88012
    Сообщается, что о остановке в связи с техобслуживанием сообщала компания-оператор трубопровода Nord Stream AG, сроки остановки газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами.
    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Морской газопровод "Северный поток" с понедельника, 11 сентября, приостанавливает работу до 22 сентября в связи с ежегодным плановым ремонтом.

    Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    О плановой остановке в связи с техобслуживанием сообщала ранее компания-оператор трубопровода Nord Stream AG. По данным компании, сроки остановки газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами.

    Трубопровод был введен в эксплуатацию более пяти лет назад, он постоянно поставляет природный газ на рынок Европы, поэтому регулярное техобслуживание позволяет обеспечить эффективную, безопасную и надежную работу трубопровода, прокомментировал ситуацию с остановкой управляющий директор Nord Stream AG Алексей Загоровский в сообщении компании.

    Газопровод "Северный поток" проходит по дну Балтийского моря — от российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он состоит из двух ниток протяженностью 1224 километра с пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год каждая и является самым протяженным подводным маршрутом экспорта газа в мире. Первая очередь газопровода была запущена 8 ноября 2011 года, вторая — в октябре 2012 года.

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