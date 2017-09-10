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    Россия

    Медведев о выборах в России: прошли на высоком уровне

    (обновлено: )593
    По словам российского премьера, выборы в единый день голосования состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают сторонники и наблюдатели, которые были на всех избирательных участках.
    Работа ЦИК России в единый день голосования
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр РФ и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что выборы 10 сентября прошли на хорошем уровне, избиратели демонстрировали активность почти во всех регионах.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня большой избирательный день, день единого голосования. Этот день завершается, большинство избирательных участков уже закрыты, а на Дальнем Востоке уже идет подсчет голосов", — сказал он в штабе ЕР в Москве.

    "Мы можем свидетельствовать, что выборы, а их было много, в единый день голосования в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают наши сторонники и наблюдатели, которые были на всех избирательных участках", — добавил премьер.

    По его словам, тот факт, что выборы не были совмещены с федеральной кампанией, в целом, "не сказался на их качестве". "И практически в каждом регионе наши избиратели демонстрировали уважение к выборам, и достаточно высокую активность… Везде, на мой взгляд, выборы прошли на хорошем уровне", — заключил Медведев.

    Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах федерации выбирают глав исполнительной власти, в шести — региональные парламенты.

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