Медведев о выборах в России: прошли на высоком уровне

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Премьер-министр РФ и лидер "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что выборы 10 сентября прошли на хорошем уровне, избиратели демонстрировали активность почти во всех регионах.

"Сегодня большой избирательный день, день единого голосования. Этот день завершается, большинство избирательных участков уже закрыты, а на Дальнем Востоке уже идет подсчет голосов", — сказал он в штабе ЕР в Москве.

"Мы можем свидетельствовать, что выборы, а их было много, в единый день голосования в нашей стране состоялись и прошли на высоком уровне, что подтверждают наши сторонники и наблюдатели, которые были на всех избирательных участках", — добавил премьер.

По его словам, тот факт, что выборы не были совмещены с федеральной кампанией, в целом, "не сказался на их качестве". "И практически в каждом регионе наши избиратели демонстрировали уважение к выборам, и достаточно высокую активность… Везде, на мой взгляд, выборы прошли на хорошем уровне", — заключил Медведев.

Выборы разного уровня проходят в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах федерации выбирают глав исполнительной власти, в шести — региональные парламенты.