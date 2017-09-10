В России в 16 областях проходят выборы губернаторов

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).

Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.

Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.

Законом был снят запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням.

Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет.

Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. Избирательные участки, участки референдума являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референдумов субъектов РФ, местных референдумов.

Участковые комиссии формируются сроком на пять лет, за исключением участковых комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами РФ, в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в иных определенных Федеральным законом местах.

14 октября 2012 года в России прошел первый единый день голосования. В пяти регионах состоялись выборы губернаторов, а в шести регионах — парламентские выборы. Также состоялись выборы мэров Калининграда и подмосковных Химок и еще более четырех тысяч местных выборов и референдумов в 77 регионах страны.

В 2013 году единый день голосования прошел в России 8 сентября. В целом по стране состоялось около семи тысяч выборов, большей частью муниципальных — выборы мэров городов, глав администраций районов и сел, депутатов городских, сельских и районных советов.

В 2014 году в единый день голосования, 14 сентября, выборы прошли в 84 регионах РФ. В 30 субъектах выбирали губернаторов, в 14 — депутатов законодательных собраний. Всего было назначено порядка 6 тысяч избирательных кампаний.

В единый день голосования 13 сентября 2015 года выборы прошли в 84 субъектах страны, всего замещалось свыше 92 тысяч мандатов различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 11 субъектах — депутатов региональных парламентов.

В 2016 году единый день голосования был совмещен с выборами в Государственную Думу и прошел 18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, губернаторов девяти регионов и депутатов 39 законодательных собраний, в разных точках страны прошли многочисленные муниципальные выборы, а также более 150 местных референдумов. Всего на единый день голосования были назначены более 5,3 тысячи выборов разного уровня, в общей сложности замещались более 39,5 тысячи мандатов. Лишь в трех регионах – Марий Эл, Калмыкии и Магаданской области — россияне не выбирали никого, кроме депутатов Госдумы.

В 2017 году в единый день голосования 10 сентября выборы разного уровня пройдут во всех российских регионах за исключением Ингушетии, Санкт-Петербурга и Магаданской области. В целом состоятся 55,8 тысячи избирательных кампаний и референдумов, будут замещаться более 36,5 тысячи выборных должностей и депутатских мандатов. При этом в 16 субъектах в единый день голосования пройдут выборы губернаторов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов, в Удмуртии и Саратовской области будут избираться одновременно и главы регионов, и депутаты заксобраний.