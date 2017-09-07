Путину подарили бамбуковую удочку ручной работы

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Президент России Владимир Путин получил от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина бамбуковую удочку, изготовленную вручную по корейским традициям. Российский лидер подарил южнокорейскому коллеге меч периода династии Чосон, датируемый XIX веком, сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте администрации президента Южной Кореи.

Обмен подарками прошел после состоявшегося на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке российско-южнокорейского саммита.

Отмечается, что бамбуковая удочка в качестве подарка российскому президенту была выбрана, так как рыбалка и охота считаются главными хобби Владимира Путина. Кроме удочки Мун Чжэ Ин вручил президенту России картину с изображением ночного Санкт-Петербурга.

Накануне на полях ВЭФ состоялись переговоры лидеров России и Южной Кореи, в ходе которых обсуждались перспективы двусторонних отношений, актуальные региональные и международные проблемы.

Кроме этого президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетили выставку "Улица Дальнего Востока", которая организована на набережной Дальневосточного федерального университета, и павильон Южной Кореи, посвященный зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Южнокорейский гость вручил Путину символы предстоящей Олимпиады — белого тигра в национальном корейском костюме и Паралимпиады — черного медведя.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.