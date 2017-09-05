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    В России прокомментировали идею переименования АТО в Донбассе

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    Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter идею о переименовании АТО и заявил, что "как ни назови операцию Киева, это война против своего народа".
    Алексей Пушков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ властей Украины от термина АТО — "запоздалое признание, что террористов в ДНР/ЛНР нет".

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: реинтеграция Донбасса под антироссийским соусом

    Ранее замглавы Министерства Украины по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что в готовящемся законопроекте о реинтеграции Донбасса предполагается замена определения "антитеррористическая операция", которым сейчас называют спецоперацию в Донбассе, на определение "операция по обороне Украины".

    "Отказ Киева от термина АТО — запоздалое признание, что террористов в ДНР/ЛНР нет. Но как ни назови операцию Киева, это война против своего народа", — написал Пушков в Twitter.

    Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса до сих пор не обнародован, его разработкой занимается Администрация президента Украины. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

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