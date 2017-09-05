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    Для ввода миротворцев ООН в Донбассе уже создан ряд условий - Грызлов

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (21)

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    Как сообщил Борис Грызлов, размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения в Донбассе вполне возможно при доброй воле Киева, однако не снимет с повестки дня вопросы политического урегулирования конфликта.
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что для возможного ввода миротворцев ООН в Донбассе уже создан ряд условий.

    "На определенных территориях проведены работы по разминированию, на отдельных участках соблюдается режим отвода тяжелого вооружения", — заявил он.

    По его словам, введение миротворцев ООН может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта.

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    "Размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения вполне возможно при доброй воле Киева и оно может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта. Однако безопасность миротворцев также должна быть обеспечена разведением сил сторон и полным отводом тяжелого вооружения. Пока же мы наблюдаем противодействие со стороны Киева разведения сил и средств на различных участках, например, в районе станицы Луганская", — заявил он журналистам.

    При этом Грызлов отмечает, что присутствие миссии ООН в Донбассе не снимет с повестки дня вопросы политического урегулирования конфликта, в том числе по статусу региона.

    "Отмечу также, что само по себе присутствие миссии ООН не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта. Вопросы особого статуса Донбасса, амнистии и выборов должны быть последовательно решены в соответствии с минскими соглашениями", — сказал он.

    Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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