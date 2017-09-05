Для ввода миротворцев ООН в Донбассе уже создан ряд условий - Грызлов

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что для возможного ввода миротворцев ООН в Донбассе уже создан ряд условий.

"На определенных территориях проведены работы по разминированию, на отдельных участках соблюдается режим отвода тяжелого вооружения", — заявил он.

По его словам, введение миротворцев ООН может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта.

"Размещение миротворцев вдоль линии соприкосновения вполне возможно при доброй воле Киева и оно может способствовать полному прекращению вооруженной фазы конфликта. Однако безопасность миротворцев также должна быть обеспечена разведением сил сторон и полным отводом тяжелого вооружения. Пока же мы наблюдаем противодействие со стороны Киева разведения сил и средств на различных участках, например, в районе станицы Луганская", — заявил он журналистам.

При этом Грызлов отмечает, что присутствие миссии ООН в Донбассе не снимет с повестки дня вопросы политического урегулирования конфликта, в том числе по статусу региона.

"Отмечу также, что само по себе присутствие миссии ООН не снимает с повестки дня вопросов политического урегулирования конфликта. Вопросы особого статуса Донбасса, амнистии и выборов должны быть последовательно решены в соответствии с минскими соглашениями", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала неприемлемым формат миротворческой миссии в Донбассе, о котором заявил Владимир Путин, в частности, ее размещение, по мнению нардепа, должно быть на украинско-российской границе. При этом МИД Украины заявил, что Киев не приемлет присутствие россиян в миротворческой миссии для Донбасса и переговоры по этому поводу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.