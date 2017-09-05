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    Россия

    Робби Уильямс отменил выступления в России

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    Отметим, что у певца были запланированы два концерта в ближайшее время. Первый концерт должен был состояться в Санкт-Петербурге 7 сентября, второй - в Москве 10 сентября.
    Британский певец Робби Уильямс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в России, концерты в Санкт-Петербурге и Москве не состоятся, сообщили РИА Новости организаторы тура.

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    "Да, концерты отменены. Мы готовим официальное письмо по тому поводу", — сказала собеседница агентства.

    Британский певец Робби Уильямс должен был выступить в России с двумя концертами. Первый из них был запланирован на 7 сентября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, второй — на 10 сентября в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

    Напомним, Робби Уильямс опубликовал клип о жизни русских богачей.

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