КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в России, концерты в Санкт-Петербурге и Москве не состоятся, сообщили РИА Новости организаторы тура.

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"Да, концерты отменены. Мы готовим официальное письмо по тому поводу", — сказала собеседница агентства.

Британский певец Робби Уильямс должен был выступить в России с двумя концертами. Первый из них был запланирован на 7 сентября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, второй — на 10 сентября в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.

Напомним, Робби Уильямс опубликовал клип о жизни русских богачей.