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    Россия

    Анонсировано продление санкций ЕС против Украины и России

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    Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, сообщил РИА Новости, что индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины будут продлены 14 сентября.
    Флаги России и ЕС
    RIA News Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 сен – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Европейский Союз планирует 14 сентября продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, в списке возможны технические изменения, сообщил РИА Новости европейский дипломат.

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    "Это планируется сделать на заседании Совета по внутренним делам 14 сентября. Техническая работа уже идет, на этой неделе решение должно пройти через (комитет постпредов) Coreper, а к 14 сентября все должно быть готово для принятия Советом", — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

    Отвечая на вопрос, будут ли санкции продлены, как обычно, на полгода, он сказал: "Да, я не слышал, чтобы были какие-то изменения".

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    По его словам, состав фигурантов списка может незначительно измениться, но не по политическим, а по техническим соображениям. "Возможны технические изменения – если кто-то умер, например", — отметил собеседник агентства.

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