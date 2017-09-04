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    Россия

    Главой МИД РФ должен быть человек, который лучше Лаврова - Жириновский

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    Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, если бы он был президентом, то сначала бы отправил в отставку нынешнего главу Министерства иностранных дел России.
    Владимир Жириновский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Москва должна проводить более жесткую внешнюю политику, поэтому МИД РФ должен возглавлять человек, который будет способен выполнять ее, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи на полях АСЕАН в Маниле с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лавров в Маниле встретился со своими коллегами из Турции, Китая и США

    "Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки…, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его", — заявил Жириновский журналистам.

    При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.

    Лидер российских либерал-демократов неоднократно выступал в различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало резонанс, но не получало дальнейшего развития. Так, в свое время Жириновский предлагал возродить в России монархию, заявляя, что демократия погубит страну, а его соратники хотели изменить российский гимн на имперский "Боже, Царя храни!". Кроме того, лидер ЛДПР предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.

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