Главой МИД РФ должен быть человек, который лучше Лаврова - Жириновский

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Москва должна проводить более жесткую внешнюю политику, поэтому МИД РФ должен возглавлять человек, который будет способен выполнять ее, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Международные проблемы остаются, и мы считаем, нужна более жесткая линия. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Он уже не годится для другой обстановки…, сегодня нужен другой человек, который будет лучше его", — заявил Жириновский журналистам.

При этом он не назвал человека, которого хотел бы видеть в качестве преемника нынешнего министра Сергея Лаврова.

Лидер российских либерал-демократов неоднократно выступал в различными громкими заявлениями и инициативами, большинство из которых вызывало резонанс, но не получало дальнейшего развития. Так, в свое время Жириновский предлагал возродить в России монархию, заявляя, что демократия погубит страну, а его соратники хотели изменить российский гимн на имперский "Боже, Царя храни!". Кроме того, лидер ЛДПР предлагал вернуться к юлианскому календарю, чтобы отмечать Рождество Христово не 7 января, а 25 декабря.