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    Масштабные учения ракетных войск проходят в 20 регионах России

    (обновлено: )8
    По информации пресс-службы Минобороны России, на маршруты боевого патрулирования "от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН вышли 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
    Тополь-М. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Одиннадцать ракетных полков вышли на маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны России.

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    "На маршруты боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей в рамках учений РВСН вышли 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Треть из них совершает интенсивные манёвренные действия", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в рамках учения отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" организована в 20 регионах страны. Противодействие ракетчиков условным диверсантам осложняется заблаговременной заброской сил условного противника в районы несения боевого дежурства. К началу действий "диверсанты" изучают район, устанавливают взрывные устройства, устраивают засады.

    Во время марша колонн ракетчики получили вводную о применении "диверсантами" химоружия. Атака была совершена в труднопроходимом районе. Ракетные полки успешно преодолели "зараженные" участки, после чего провели обработку более 100 единиц крупногабаритной техники. Подразделения химзащиты выполнили обработку личного состава и дегазацию обмундирования и оружия.

    Добавляется, что в мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники. В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.

    В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

    Напомним, Совет безопасности ООН проведет в понедельник заседание в связи с ядерным испытанием КНДР.

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