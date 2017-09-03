РФ обвинила США в захвате своих дипучреждений

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел РФ расценивает захват зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне как откровенно враждебный акт и грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, говорится в распространенном в воскресенье заявлении дипведомства РФ.

"Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию", — говорится в сообщении.

МИД РФ призвал американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты.

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности", — заявили в МИД РФ.

Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом. В МИД РФ сообщили об обысках в торгпредстве РФ в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско.