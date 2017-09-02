Ситуация с дипобъектом России: МИД РФ вручил ноту американскому дипломату

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Российской Федерации вручило американскому дипломату ноту протеста из-за возможного обыска российского Торгового представительства в Вашингтоне.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел РФ.

"2 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Э.Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа, хотя данное здание находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом", — говорится в сообщении.

"В ноте подчеркнуто, что рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации с помощью подброшенных компрометирующих предметов", — отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.