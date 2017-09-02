Миротворцы ООН в Донбассе не будут выгодны Украине – постпред РФ

КИЕВ, 2 сен – РИА Новости Украина. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что идея об отправке миротворцев ООН на восток Украины может быть не выгодна Киеву.

"Миротворческая операция ООН (в Донбассе – ред.)? Я лично не очень понимаю, в чем смысл этой идеи для Киева, какие дивиденды это ему принесет, если, гипотетически, это будет реализовано. Причем у меня есть подозрение, что это не должно быть очень выгодно самой украинской стороне", — заявил Небензя в интервью российским журналистам в Нью-Йорке.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН. Также эту идею Порошенко намерен представить на Генассамблее ООН в сентябре в Нью-Йорке.

По оценке Небензи, такой "очевидный маневр украинских властей, больше рассчитанный на внутреннее потребление". "Это такая попытка создать видимость мыслительного процесса по поводу нового формата, тем самым продолжать не выполнять ясно и четко обозначенный план урегулирования, который зафиксирован в Минских соглашениях", — сказал постпред РФ.

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Он указал, что на данный момент есть только два формата обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины: "нормандский формат" (Украна, Россия, Франция, ФРГ) и контактная группа (встречи проходят в Минске).