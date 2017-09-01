МИД РФ: готовность Киева игнорировать минские соглашения вызывает тревогу

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Готовность Киева подхватывать сигналы о допустимости "силовых сценариев" в Донбассе в ущерб минским соглашениям вызывает тревогу у Москвы, говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Комментарий российского дипведомства был опубликован в связи с прошедшими в конце августа украинско-хорватскими контактами по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий".

"Немалую тревогу вызывает то, что в Киеве с готовностью подхватывают подобные сигналы, демонстративно игнорируя собственные четко прописанные обязательства в рамках минского "Комплекса мер". Упоминания о каких бы то ни было "силовых сценариях" применительно к Донбассу выглядят особенно ущербно и аморально сейчас, в первые дни подтвержденного в "нормандском" формате "школьного" перемирия", — говорится в комментарии МИД РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.