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    Россия

    МИД РФ: готовность Киева игнорировать минские соглашения вызывает тревогу

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (114)

    (обновлено: )24531
    Согласно заявлению МИД России, "упоминания о каких бы то ни было "силовых сценариях" применительно к Донбассу выглядят особенно ущербно и аморально сейчас", в первые дни подтвержденного в "нормандском" формате "школьного" перемирия".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Готовность Киева подхватывать сигналы о допустимости "силовых сценариев" в Донбассе в ущерб минским соглашениям вызывает тревогу у Москвы, говорится в распространенном в пятницу комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

    Ополченцы самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: "школьное перемирие" идет с применением стрелкового оружия

    Комментарий российского дипведомства был опубликован в связи с прошедшими в конце августа украинско-хорватскими контактами по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий".

    "Немалую тревогу вызывает то, что в Киеве с готовностью подхватывают подобные сигналы, демонстративно игнорируя собственные четко прописанные обязательства в рамках минского "Комплекса мер". Упоминания о каких бы то ни было "силовых сценариях" применительно к Донбассу выглядят особенно ущербно и аморально сейчас, в первые дни подтвержденного в "нормандском" формате "школьного" перемирия", — говорится в комментарии МИД РФ.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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