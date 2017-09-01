Лавров заявил, что не будет баллотироваться на пост президента РФ

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет баллотироваться на пост президента России в 2018 году.

Выступая в пятницу в МГИМО и отвечая на вопрос студентки о том, не рассматривает ли он себя в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, министр указал, что "нет, не рассматриваю".

"Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным и я вижу, что у нас есть еще целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте. И то, что наше министерство активно этим занимается, я считаю самым главным в своей жизни", — добавил он.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которую СМИ назвали возможным соперником президента РФ Владимира Путина на следующих выборах главы государства, удивилась, что ее об этом не спросили.

Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии Путина в кампании 2018 года. В начале августа глава государства был с рабочей поездкой в Бурятии. В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом был поврежден при пожаре. В конце своего рассказа он добавил: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост". Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.