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    В России уменьшат дорожные знаки

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    На российских дорогах появятся уменьшенные дорожные знаки, а число знаков, которые носят вспомогательный характер, сократится. Соответствующее решение приняла правительственная комиссия по безопасности дорожного движения.
    Знако Стоп
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. В России внесут изменения в государственные стандарты, которые предусматривают установку уменьшенных дорожных знаков. Соответствующее решение было принято на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

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    "На комиссии было поддержано решение вывести из эксперимента в постоянное законное использование уменьшенные знаки, которые уже установлены в Москве на пяти улицах. До конца года должно быть принято решение о внесении изменений в стандарты", — сказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов после заседания комиссии.

    Он рассказал, что также на заседании поддержали решение о сокращении числа знаков на улицах.

    "Это касается, конечно, тех знаков, которые носят вспомогательный характер — это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией", — сказал он.

    Ранее сообщалось, что в среду во Львовской области разбилось авто с журналистами.

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