Геленджик не захотел становиться "главным гей-курортом России"

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Власти российского Геленджика отказали в возможности проведения на курорте гей-парада, удивившись, откуда берутся у людей "такие безудержные идеи", сообщает пресс-служба администрации города.

Уведомление о проведении публичных мероприятий в формате гей-парада поступило в администрацию Геленджика 22 августа. Инициаторы акции заявляли о желании сделать Геленджик "главным гей-курортом России". Однако в ответ власти курорта направили официальный отказ.

"Даже трудно представить, откуда берутся такие безудержные идеи у людей, и на что они рассчитывают, подавая подобные уведомления", — отметил руководитель пресс-службы администрации курорта Максим Жмутский.

Он добавил, что в адрес организаторов мероприятия поступила масса негативных отзывов со стороны геленджичан и гостей курорта.

"Боюсь и подумать, чтобы было бы, если бы эти "товарищи" вышли на улицы Геленджика. Люди у нас пропагандируют традиционные ценности. Семья – это главное, что есть у человека", — заключил представитель ведомства.

Ранее аналогичные заявки поступали и отклонялись в Южно-Сахалинске, Красноярске, Новосибирске, Кемерово, Перми, Челябинске, Брянске, Йошкар-Оле, Магадане и других городах России.

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Напомним, 13 августа в Одессе прошел "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку. По данным местной полиции, в ходе мероприятия правонарушений не зафиксировано.