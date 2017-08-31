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    В Петербурге забросали "коктейлями Молотова" студию известного режиссера

    (обновлено: )24120
    В ночь на четверг неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии "Лендок" режиссера Алексея Учителя в Петербурге. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено.
    Режиссер Алексей Учитель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на четверг бросили бутылки с зажигательной смесью в здание студии "Лендок" режиссера Алексея Учителя в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

    "В дом 12 по набережной Крюкова канала в 3.30 ночи неизвестные бросили стеклянные бутылки с какой-то жидкостью. К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

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    В Петербурге забросали "коктейлями Молотова" студию известного режиссера

    В самой киностудии от комментариев отказались.

    В августе этого года напротив "Лендока" противники выхода скандального фильма "Матильда" вывешивали баннер "За веру, царя и отечество! Учитель, руки прочь от русского царя".

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