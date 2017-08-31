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31.08.201712:37
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    Россия

    УАЗ продает автомобили за биткоины

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    Охота на торговцев биткоинами в Украине (26)

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    По словам основателя кооператива и платформы Biocoin Бориса Акимова, УАЗ может использовать Biocoin в расчетах с дилерами, а они с покупателями.
    Стенд УАЗ на Международной выставке внедорожников
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Новый внедорожник УАЗ Профи теперь можно будет купить за криптовалюту Biocoin, сообщает пресс-служба российской компании.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По словам основателя кооператива и платформы Biocoin Бориса Акимова, покупатель получает в виде баллов криптовалюту, оплачивает ею продукты в магазинах или блюда в кафе. Фермер будет получать от кооператива Biocoin в счет поставок продукции и покупать на них автомобиль.

    "При этом УАЗ может использовать Biocoin в расчетах с дилерами, а они с покупателями, которые снова отправляются в наши магазины за продуктами. Или, наоборот, покупая продукты от фермеров и накапливая криптовалютные баллы, клиенты могут потратить их на машину", — сказал Акимов.

    Biocoin — криптовалюта, которую выпустила сеть московских фермерских магазинов LavkaLavka.

    Ранее сообщалось, что в Государственной фискальной службе настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа, указывая на нормы отечественного законодательства и определение Нацбанка.

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