УАЗ продает автомобили за биткоины

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Новый внедорожник УАЗ Профи теперь можно будет купить за криптовалюту Biocoin, сообщает пресс-служба российской компании.

По словам основателя кооператива и платформы Biocoin Бориса Акимова, покупатель получает в виде баллов криптовалюту, оплачивает ею продукты в магазинах или блюда в кафе. Фермер будет получать от кооператива Biocoin в счет поставок продукции и покупать на них автомобиль.

"При этом УАЗ может использовать Biocoin в расчетах с дилерами, а они с покупателями, которые снова отправляются в наши магазины за продуктами. Или, наоборот, покупая продукты от фермеров и накапливая криптовалютные баллы, клиенты могут потратить их на машину", — сказал Акимов.

Biocoin — криптовалюта, которую выпустила сеть московских фермерских магазинов LavkaLavka.

Ранее сообщалось, что в Государственной фискальной службе настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа, указывая на нормы отечественного законодательства и определение Нацбанка.