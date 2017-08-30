Москва призывает Киев соблюдать условия нового перемирия - МИД РФ

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Москва призывает Киев соблюдать условия нового перемирия в Донбассе, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась об очередном перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

"Призываем Киев обеспечить неукоснительное сохранение режима прекращения огня, положить конец провокациям на линии соприкосновения, последовательно выполнять взятые на себя в Контактной группе обязательства по соблюдению "школьного" перемирия. Нельзя допустить, чтобы в результате безответственных действий под угрозу был поставлен процесс политического урегулирования украинского кризиса, упущен шанс его мирного разрешения", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

В нем отмечается, что силовики продолжают нарушать режим прекращения огня, устраивают провокационные обстрелы на линии соприкосновения.

"Рассчитываем, что в ближайшее время в рамках имеющихся переговорных форматов и механизмов – Контактной группы, "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина — Ред.), а также по линии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Совместного центра координации и контроля – будут предприняты все необходимые все необходимые усилия по побуждению сторон к сдержанности", — отмечает МИД РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.