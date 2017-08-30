Надеюсь, что нагнетаемая в США русофобия остановится - генконсул РФ

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В ближайшее время в российско-американских отношениях не предвидится ничего позитивного, однако даже в этой ситуации российским дипломатам нужно продолжать работать, считает генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

"Касаясь ближайших перспектив американо-российских отношений, предпочту воздержаться от прогнозов. Думается, что здравый смысл у американской стороны все же появится, и нагнетаемая в США русофобия остановится. Именно американцы должны осознать всю ситуацию и начать понемногу отыгрывать назад. Из того, что я вижу, слышу, читаю, из того, что происходит в конгрессе, что говорят американские политики, пока ничего позитивного от США ожидать нам не приходится. Но в этой ситуации российским дипломатам все равно нужно заниматься своим делом", — сказал Овсянников в интервью газете "Комсомольская правда".

Напомним, США со среды, 23 августа, приостанавили на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

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Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.