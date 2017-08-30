Роспотребнадзор предупредил россиян о туберкулезе в Украине

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КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении туберкулеза в Украине, ведомство обращает на это внимание в связи с безвизовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом. Сообщение размещено в среду на сайте ведомства.

Ведомство отмечает, что о росте заболеваемости туберкулезом Украина официально заявила ещё в 1995 году. С этого года она получает значительную помощь от ВОЗ, однако "особого прогресса в стабилизации ситуации в стране не наблюдается". Официально число впервые выявленных форм болезни в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилось на 4%.

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"Международные эксперты отмечают проблемы в статистическом учете заболеваемости, а также обращают внимание, что в ряде регионов страны складывается особенно тяжелая ситуация. Это относится, в первую очередь, к южным регионам страны – Одесской и Херсонской областям, где регистрируется ежегодно более 100 случаев впервые выявленного туберкулеза на 100 тысяч человек. С 2014 года Украина вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями лекарственно устойчивого (мультирезистентного) туберкулеза", — отмечает Роспотребнадзор.

Гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Украины объясняет это тем, что в предыдущие годы были сложности с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов. Из-за этого пациенты прерывали курс лечения.

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"С другой стороны – причиной распространения туберкулеза остаются социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи как всему населению, так и группам риска – "незащищенным слоям общества" бездомным, наркоманам, бывшим заключенным. По данным ВОЗ, в 2016 году мультирезистентный туберкулез в Украине составил практически четверть от общего количества выявленных случаев заболеваний. При этом показатели излечения у пациентов в Украине одни из самых низких в мире – 38%. В Одессе, где широко распространена смешанная форма туберкулеза и ВИЧ, удельный вес излеченных от туберкулеза лиц составил 43%. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", — сообщает ведомство.

Напомним, в прошлом году в Украину поступили 2,5 млн доз вакцин против туберкулеза.