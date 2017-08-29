Кредиты ВЭБа подвержены рискам в связи с ситуацией в Украине

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В связи с ситуацией в Украине кредиты ВЭБа на 65,6 миллиарда рублей подвержены рискам, дальнейшее возможное ухудшение ситуации в стране может негативно повлиять на финансовые результаты ВЭБа. Об этом сообщается в отчетности госкорпорации по МСФО.

"Руководство группы полагает, что по состоянию на 30 июня 2017 года рискам возникновения последствий, обусловленных ситуацией в Украине, подвержены кредиты Внешэкономбанка, предоставленные третьим сторонам на приобретение ценных бумаг и финансирование предприятий металлургической отрасли Украины, балансовой стоимостью до вычета резерва 65,6 миллиарда рублей (на 31 декабря 2016 года: 67,3 миллиарда рублей). На 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года по указанным активам резерв под обесценение составляет 100%", — говорится в отчетности.

"Группа продолжает отслеживать ситуацию в Украине и принимать соответствующие меры для минимизации эффекта последствий от этих рисков. Дальнейшее возможное ухудшение текущей ситуации в Украине может негативно повлиять на результаты деятельности и финансовое положение группы, и эффект такого воздействия в настоящее время определить сложно", — также отмечается в отчете.

На 30 июня 2017 года чистые активы дочернего банка ВЭБа, Проминвестбанка, в Украине за вычетом внутригрупповых кредитов, предоставленных ему, составляют 23,5 миллиарда рублей. Также риск группы, приходящийся на Украину, по состоянию на 30 июня 2017 года учтен в составе активов в размере 13,6 миллиарда рублей. На 30 июня 2017 года по указанному активу резерв под обесценение составляет 100%, следует из отчетности.