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29.08.201706:10
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    Россия

    "Яндекс.Карты" показывают Россию без Сахалина

    (обновлено: )4010
    Сбой наблюдается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет. Баг наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах
    Карат России без Сахалина
    Скриншот

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Сервис "Яндекс.Карты" не отображает остров Сахалин. Причина сбоя пока неясна, при этом его появление совпало с запуском КНДР ракеты к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо.

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    Остров отображается на карте на максимальном отдалении (3000 км), пропадает при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и снова появляется при дальнейшем приближении.

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    Сбой наблюдается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет.

    Баг наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

    Проблема была замечена около 2.00 по Киеву в ночь на вторник и по-прежнему присутствовала через полтора часа.

    Комментарием "Яндекса" РИА Новости Украина пока не располагает.

    Ранее сообщалось, что полиция изъяла карту Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса, которая была установлена накануне Дня Независимости в Броварах Киевской области.

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