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    Россия

    СМИ: в Петербурге задержан бывший топ-менеджер украинского банка

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    Личность задержанного полицией не уточняется, но по данным СМИ, которое ссылается на неназванные источники, им является бывший топ-менеджер украинского банка "Финансы и кредит" Олег Шапкин.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 25 авг – РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в растрате иностранца, разыскиваемого через Интерпол в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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    "У дома 58 на набережной реки Мойки был задержан 53-летний гражданин одной сопредельных республик. Установлено, что он разыскивается правоохранительными органами своей страны за присвоение и растрату", — сказано в сообщении полиции.

    По данным пресс-службы, задержанный арестован.

    Личность задержанного не уточняется, но по данным издания "Фонтанка.ру", которое ссылается на неназванные источники, им является бывший топ-менеджер украинского банка "Финансы и кредит" Олег Шапкин.

    Он разыскивается властями Украины по делу о присвоении и растрате. Шапкин работал зампредседателем правления банка, который был одним из крупнейших в стране. В 2015 году банк был лишен лицензии, так как структура попала в категорию неплатежеспособных.

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