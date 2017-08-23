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    "Мы уже привыкли". Жириновский назвал безумием подозрения ГПУ

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    Владимир Жириновский считает, что за заявление о подозрении его в финансировании терроризма представителей Генеральной прокуратуры Украины нужно лишить работы.
    Руководитель фракции ЛДПР в ГД РФ Владимир Жириновский
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что подозрение его в финансировании терроризма со стороны Генеральной прокуратуры Украины свидетельствует о сумасшествии представителей ведомства.

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    В среду пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что ведомство готовится сообщить о подозрении в финансировании терроризма Жириновскому. По данным ведомства, Жириновский в марте-апреле 2014 года создал и возглавил группу депутатов Государственной думы РФ, которая организовала сбор средств для материальной поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    "В украинской Генпрокуратуре, видимо, окончательно обезумели", — сказал Жириновский РИА Новости.

    Политик считает, что за такое решение представителей ведомства нужно лишить работы. "Но мы к этому уже привыкли и не обращаем внимания", — добавил он.

    "Никогда никаких денег мы не собирали, но, конечно, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь жителям Донбасса. Это медикаменты, продукты, которые могут долго храниться, одежда, некоторые предметы первой необходимости, транспорт несколько раз отправляли туда", — пояснил он.

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