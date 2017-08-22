В российском Минэнерго отреагировали на поставки американского угля в Украину

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский заявил, что начало поставок в Украину угля из США не изменит объема поставок угля из России в страну.

Отвечая на вопрос, видит ли Россия риски снижения экспорта своего угля в Украину в связи с поставками из США, Яновский сказал: "Я не думаю, что это окажется существенным фактором для нас по одной простой причине — мы в Украину поставляем в основном коксующийся уголь для металлургических предприятий. При этом Украина получала энергетический уголь из ДНР и ЛНР. Сейчас они испытывают некий энергетический голод, поскольку объявили блокаду на поставки этого угля. То есть они компенсируют эти поставки поставками из других стран. Поэтому (из США — ред.) это поставка в основном энергетического угля, а мы из РФ никогда этот уголь, по существу, не поставляли".

Во вторник посольство Украины в США сообщило, что из Соединенных Штатов была отправлена первая партия угля в рамках соглашения украинского "Центрэнерго" с американской Xcoal.

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"У нас никаких ограничений нет поставок угля из РФ в Украину. Мы, конечно, заинтересованы в сохранении объемов этих поставок, они у нас ежегодно составляют около 10 миллионов тонн", — отметил замглавы российского Минэнерго.