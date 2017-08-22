Прихожанин в России оплатил отпевание купюрой "банка приколов"

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Прихожанин часовни в Новокузнецке оплатил отпевание купюрой "банка приколов", сообщили РИА Новости в главке МВД России по Кемеровской области.

"Один из прихожан заказал в православной организации отпевание своих близких. После того, как он оплатил услугу и ушел, выяснилось, что полученная от него тысяча рублей является ненастоящей", — сказали в ведомстве.

Как уточнили в полиции, на купюре служители церкви разглядели надпись: "Билет банка приколов".

В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку и устанавливают личность мужчины. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.