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    Россия

    Прихожанин в России оплатил отпевание купюрой "банка приколов"

    (обновлено: )139
    В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку и устанавливают личность мужчины. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.
    Купола
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Прихожанин часовни в Новокузнецке оплатил отпевание купюрой "банка приколов", сообщили РИА Новости в главке МВД России по Кемеровской области.

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    "Один из прихожан заказал в православной организации отпевание своих близких. После того, как он оплатил услугу и ушел, выяснилось, что полученная от него тысяча рублей является ненастоящей", — сказали в ведомстве.

    Как уточнили в полиции, на купюре служители церкви разглядели надпись: "Билет банка приколов".

    В настоящее время полицейские проводят доследственную проверку и устанавливают личность мужчины. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "мошенничество", санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

    Напомним, ранее работники Донецкого управления киберполиции разоблачили группу мошенников, которые обманывали семьи онкобольных детей и нанесли ущерб гражданам на сумму более 100 тысяч гривен.

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