Правительство РФ одобрило выделение Белоруссии кредита на $700 млн

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Правительство России одобрило выделение Белоруссии государственного кредита в размере 700 миллионов долларов, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Минфину России совместно с МИДом России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующее соглашение, говорится в документе.

Напомним, 14-20 сентября на территории Белоруссии пройдут белорусско-российские учения "Запад-2017".