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    Россия

    Правительство РФ одобрило выделение Белоруссии кредита на $700 млн

    (обновлено: )7902
    Минфину России совместно с МИДом России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующее соглашение, говорится в документе.
    Государственные флаги России и Белоруссии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Правительство России одобрило выделение Белоруссии государственного кредита в размере 700 миллионов долларов, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Минфину России совместно с МИДом России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующее соглашение, говорится в документе.

    Напомним, 14-20 сентября на территории Белоруссии пройдут белорусско-российские учения "Запад-2017".

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