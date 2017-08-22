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    Россия

    В России верблюд откусил руку мужчине

    (обновлено: )161
    Инцидент произошел в Щелковском районе Подмосковья. По факту чрезвычайного происшествия проводится проверка, однако о его причинах не сообщается. Подробности выясняются.
    Верблюд. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Щелковском районе Подмосковья верблюд откусил руку мужчине, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Московской области.

    "Человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник РИА Новости.

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    О причинах произошедшего в ГУМВД не сообщили.

    Ранее в СМИ появилась информация, что депутат от "Оппоблока" в Херсоне откусил ухо активисту.

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