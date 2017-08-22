В России верблюд откусил руку мужчине

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Щелковском районе Подмосковья верблюд откусил руку мужчине, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Московской области.

"Человек получил телесные повреждения в виде ампутации руки после того, как его укусил верблюд. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник РИА Новости.

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О причинах произошедшего в ГУМВД не сообщили.

Ранее в СМИ появилась информация, что депутат от "Оппоблока" в Херсоне откусил ухо активисту.