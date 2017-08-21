Открытое горение в Ростове-на-Дону ликвидировано

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Пожарные при поддержке авиации ликвидировали открытое горение в Ростове-на-Дону, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь. Открытого горения нет", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одер отметил, что успешно отработала авиация, сейчас на месте пожара работают более 2000 человек, семь воздушных судов.

О локализации пожара на площади 10 тысяч квадратных метров МЧС сообщило около семи вечера.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.