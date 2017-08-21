наверх
22.08.201700:03
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Открытое горение в Ростове-на-Дону ликвидировано

    (обновлено: )74
    На месте пожара работают более 2 тысяч человек, семь воздушных судов. Проводится проливка по всему периметру территории, чем будут заниматься всю ночь.
    Пожар в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Пожарные при поддержке авиации ликвидировали открытое горение в Ростове-на-Дону, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

    Пожар в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ростов-на-Дону в огне: кадры масштабного пожара в городе

    "Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь. Открытого горения нет", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Одер отметил, что успешно отработала авиация, сейчас на месте пожара работают более 2000 человек, семь воздушных судов.

    О локализации пожара на площади 10 тысяч квадратных метров МЧС сообщило около семи вечера.

    Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Бинт с кровью
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне