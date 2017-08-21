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    Россия

    Бронированный лимузин Ельцина продали почти за 20 млн руб

    (обновлено: )78
    Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen с пробегом 60 тысяч километров был сделан по спецзаказу. Автомобиль был продан за 19,7 миллиона рублей.
    Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen. Архивное фото
    Из открытых источников

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге продан бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором ездил на рабочие встречи первый президент России Борис Ельцин, сообщается на сайте автосалона, выставившего автомобиль на продажу.

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    "Этот автомобиль уже продан", — сообщается на сайте. По данным СМИ, лимузин был продан за 19,7 миллиона рублей.

    Как следует из описания, сделанный по спецзаказу лимузин имеет задний привод, пробег составляет 60 тысяч километров.

    Ранее на этом же сайте был продан еще один подобный лимузин Mercedes-Benz S-klasse. Как следовало из описания, автомобиль экспонировался на стенде Mercedes-Benz на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от машины и передал ее Ельцину. Первый президент РФ ездил на этом лимузине с 1995 года до конца своих дней, говорилось в описании. Первоначальная цена второго лимузина, как следует из материалов сайта автосалона, составляла около 34,9 миллиона рублей.

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