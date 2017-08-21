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21.08.201711:56
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    Московская биржа прекратила торги гривной

    (обновлено: )41510
    С понедельника на Московской бирже приостановлены торги валютной парой украинская гривна - рубль, так как у участников нет интереса к данному инструменту.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. С 21 августа на Московской бирже приостановлены торги валютной парой украинская гривна — рубль, сообщается на сайте биржи.

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    Прекращение торгов объясняется отсутствием интереса у участников.

    "С 21 августа на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги парой украинская гривна – российский рубль", — говорится в сообщении.

    Напомним, согласно прогнозам аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, в начале следующего года украинцы смогут увидеть курс в 25 гривен за доллар. По их расчетам, гривна будет и впредь укрепляться до конца следующего года. Вместе с тем аналитики форекс-компании "Альпари" прогнозируют, что курс нацвалюты до конца августа особо не изменится и укрепится на текущем уровне – примерно 26 гривен за доллар.

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