Московская биржа прекратила торги гривной

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. С 21 августа на Московской бирже приостановлены торги валютной парой украинская гривна — рубль, сообщается на сайте биржи.

Прекращение торгов объясняется отсутствием интереса у участников.

"С 21 августа на валютном рынке Московской биржи приостанавливаются торги парой украинская гривна – российский рубль", — говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозам аналитиков инвестбанка Goldman Sachs, в начале следующего года украинцы смогут увидеть курс в 25 гривен за доллар. По их расчетам, гривна будет и впредь укрепляться до конца следующего года. Вместе с тем аналитики форекс-компании "Альпари" прогнозируют, что курс нацвалюты до конца августа особо не изменится и укрепится на текущем уровне – примерно 26 гривен за доллар.