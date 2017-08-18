Стало известно, что случилось с певцом Осиным

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КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Певец Евгений Осин помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, это было сделано по предложению его друзей, сообщил РИА Новости источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт подачи в четверг заявления о пропаже человека, но не уточнили его имени.

"Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей", — сказал собеседник агентства.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня 52-летнего артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.