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    Стало известно, что случилось с певцом Осиным

    (обновлено: )397
    Друзья пропавшего певца Евгения Осина предполагают, что его поместили в реабилитационный центр, где музыкант будет лечиться от алкогольной зависимости.
    Певец Евгений Осин
    Скриншот видео

    КИЕВ, 18 авг – РИА Новости Украина. Певец Евгений Осин помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, это было сделано по предложению его друзей, сообщил РИА Новости источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца.

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    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт подачи в четверг заявления о пропаже человека, но не уточнили его имени.

    "Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей", — сказал собеседник агентства.

    Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня 52-летнего артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.

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