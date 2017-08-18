В России пенсионерка похитила у нескольких человек рекордную сумму

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в хищении 41 миллиона рублей (691 916 долларов США — Ред) под предлогом займа у нескольких человек в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Задержана 63-летняя женщина, которая изобличена в 11 эпизодах хищения денежных средств с использованием заранее подготовленной мошеннической схемы. Оказалось, подозреваемая под предлогом получения займа обманным путем завладела денежными средствами нескольких петербуржцев. Общий ущерб составил более 41 миллиона рублей", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальная санкция — 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева за кражу шоколадок приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы мужчину, на содержании которого находятся четверо детей.