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    В России пенсионерка похитила у нескольких человек рекордную сумму

    (обновлено: )17510
    63-летняя женщина подозреваемая под предлогом получения займа обманным путем завладела денежными средствами нескольких петербуржцев. Общий ущерб составил более 41 миллиона рублей.
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    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в хищении 41 миллиона рублей (691 916 долларов США — Ред) под предлогом займа у нескольких человек в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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    "Задержана 63-летняя женщина, которая изобличена в 11 эпизодах хищения денежных средств с использованием заранее подготовленной мошеннической схемы. Оказалось, подозреваемая под предлогом получения займа обманным путем завладела денежными средствами нескольких петербуржцев. Общий ущерб составил более 41 миллиона рублей", — сказано в сообщении.

    Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), максимальная санкция — 9 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева за кражу шоколадок приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы мужчину, на содержании которого находятся четверо детей.

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