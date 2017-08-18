Чемпион мира на велотреке Перкинс смени гражданство Австралии на РФ

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двукратному чемпиону мира по велоспорту на треке Шейну Перкинсу.

Ранее сообщалось, что Перкинс, заявлявший о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское, в первый день чемпионата России в Санкт-Петербурге победил в составе сборной Москвы в командном спринте.

"Постановляю принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии", — говорится в указе российского президента.

Шейн Перкинс родился 30 декабря 1986 года в Мельбурне, Австралия, в семье велогонщика Дэрила Перкинса.

В 2004 году Перкинс принял участие в юниорском чемпионате мира по трековым велогонкам в Лос-Анджелесе. Он победил в спринте и в кейрине. В 2006 году стал бронзовым призером чемпионата мира в командном спринте.

На мировом первенстве 2010 года он взял серебро в спринте, а год спустя праздновал победу в кейрине на чемпионате мира в Апелдорне. В 2012 году он добавил в свою коллекцию еще одно звание чемпиона мира – на этот раз в командном спринте.

Участвовал в Олимпийских играх 2012 года, где выиграл бронзовую медаль в спринте, а также стал четвертым в командном спринте и пятым в кейрине.

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17 августа 2017 года стало известно, что Перкинс получил российское гражданство. За два дня до этого он победил в составе сборной Москвы в командном спринте на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 в составе сборной России пловец Аркадий Вятчанин получил американское гражданство и теперь может выступать за сборную США.