наверх
18.08.201705:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Чемпион мира на велотреке Перкинс смени гражданство Австралии на РФ

    (обновлено: )2
    Шейн Перкинс, заявлявший о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское, в первый день чемпионата России в Санкт-Петербурге победил в составе сборной Москвы в командном спринте.
    ОИ - 2012. Велоспорт. Трек. Командный спринт. Шэйн Перкинс
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ двукратному чемпиону мира по велоспорту на треке Шейну Перкинсу.

    Ранее сообщалось, что Перкинс, заявлявший о намерении сменить спортивное гражданство с австралийского на российское, в первый день чемпионата России в Санкт-Петербурге победил в составе сборной Москвы в командном спринте.

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Фото Петра Порошенко в Twitter
    Лишенный гражданства Саакашвили и преемники Порошенко

    "Постановляю принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 года в Австралии", — говорится в указе российского президента.

    Шейн Перкинс родился 30 декабря 1986 года в Мельбурне, Австралия, в семье велогонщика Дэрила Перкинса.

    В 2004 году Перкинс принял участие в юниорском чемпионате мира по трековым велогонкам в Лос-Анджелесе. Он победил в спринте и в кейрине. В 2006 году стал бронзовым призером чемпионата мира в командном спринте.

    На мировом первенстве 2010 года он взял серебро в спринте, а год спустя праздновал победу в кейрине на чемпионате мира в Апелдорне. В 2012 году он добавил в свою коллекцию еще одно звание чемпиона мира – на этот раз в командном спринте.

    Участвовал в Олимпийских играх 2012 года, где выиграл бронзовую медаль в спринте, а также стал четвертым в командном спринте и пятым в кейрине.

    Смотрите также: Бой под флагом России. Рой Джонс ушел в нокаут

    17 августа 2017 года стало известно, что Перкинс получил российское гражданство. За два дня до этого он победил в составе сборной Москвы в командном спринте на чемпионате России.

    Ранее сообщалось, что двукратный бронзовый призер Олимпиады-2008 в составе сборной России пловец Аркадий Вятчанин получил американское гражданство и теперь может выступать за сборную США. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Теракт в центре Барселоны. Спецоперация полиции
    Теракт в Барселоне
    Джеймс Мэттис
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину