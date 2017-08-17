Соединения из морской травы подавляют рост раковых клеток - ученые

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток. К такому выводу пришли молодые ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН (Россия) установили, сообщает вуз.

"Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект… Исследование проводилось на модели кожного канцерогенеза (тип ракового заболевания) у лабораторных животных. После 15 недель эксперимента в группах, пролеченных ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были как минимум в 1,5 раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не применялось", — говорится в сообщении.

По словам магистранта программы "Биология" Школы естественных наук ДВФУ Надежды Зоровой, курс лечения ДСЛ приводит к стимуляции механизмов иммунологического надзора.

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Полученные данные подтвердили, что ДСЛ может использоваться для дополнительной терапии рака, в том числе в качестве компонента функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов, сообщают ученые.

Ранее сообщалось, что в американские ученые выявили гены раковых клеток, необходимые для иммунотерапии.