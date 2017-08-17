наверх
17.08.201706:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Соединения из морской травы подавляют рост раковых клеток - ученые

    (обновлено: )46
    Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект.
    Исследование. Архивное фото
    RIA News Юрий Стрелец | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток. К такому выводу пришли молодые ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН (Россия) установили, сообщает вуз. 

    Вакцинирование. Архивное фото
    AFP 2014
    Медик: кризис с вакцинацией – это пороховая бочка

    "Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект… Исследование проводилось на модели кожного канцерогенеза (тип ракового заболевания) у лабораторных животных. После 15 недель эксперимента в группах, пролеченных ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были как минимум в 1,5 раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не применялось", — говорится в сообщении.

    По словам магистранта программы "Биология" Школы естественных наук ДВФУ Надежды Зоровой, курс лечения ДСЛ приводит к стимуляции механизмов иммунологического надзора.

    Смотрите также: Родственники онкобольных из "очереди смерти" пикетируют Кабмин

    Полученные данные подтвердили, что ДСЛ может использоваться для дополнительной терапии рака, в том числе в качестве компонента функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов, сообщают ученые.

    Ранее сообщалось, что в американские ученые выявили гены раковых клеток, необходимые для иммунотерапии. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Христя Фриланд и Рекс Тиллерсон
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Выдворение из Украины вора в законе, 12 августа 2017
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Больница в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?