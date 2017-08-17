наверх
17.08.201701:54
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Москве на площади 15 тысяч "квадратов" горит склад

    (обновлено: )37
    В ГУ МЧС России в Москве сообщили, что "подразделения продолжают ликвидировать пожар ул. Полярной, 31А с соблюдением техники безопасности".
    Российские пожарные. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 15 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России в Москве.

    Смотрите также: Пожар на Киевском вокзале Москвы, двое погибших

    "Площадь возгорания на складе на Полярной 31А составила 15 тысяч квадратных метров. Подразделения продолжают ликвидировать пожар с соблюдением техники безопасности", — говорится в микроблоге столичного ГУМЧС в Twitter.

    Смотрите также: Крупный пожар на химзаводе в Донецке

    Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара на складе на севере Москвы увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

    Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре в одной из московских высоток. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Выдворение из Украины вора в законе, 12 августа 2017
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Больница в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?