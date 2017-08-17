В Москве на площади 15 тысяч "квадратов" горит склад

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 15 тысяч квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России в Москве.
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"Площадь возгорания на складе на Полярной 31А составила 15 тысяч квадратных метров. Подразделения продолжают ликвидировать пожар с соблюдением техники безопасности", — говорится в микроблоге столичного ГУМЧС в Twitter.
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Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара на складе на севере Москвы увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.
Напомним, ранее сообщалось о крупном пожаре в одной из московских высоток.