Украинской промышленности и высокой науке пришел конец - Рогозин

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Высокая наука и промышленность Украины на сегодняшний день полностью разрушены, многие квалифицированные специалисты этой страны переезжают в Россию и меняют гражданство, заявил в среду в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Наша работа по ракете "Союз-5" связана с тем, что мы потеряли всю кооперацию с Украиной по ракете "Зенит". Хорошая была ракета, дешевая, очень надежная. Но сейчас как работать с "Южмашзаводом"? Все разбежались, молодежи нет. Мы это знаем, потому что очень много специалистов к нам приезжают, получают наше гражданство", — сказал он.

По его словам, "украинской промышленности, украинской высокой науке и технологиям наступил конец, и это преступление, которое было совершено киевской властью".

Говоря о возможности незаконного сотрудничества "Южмаша" с Северной Кореей, вице-премьер РФ заявил, что сегодня специалисты украинского предприятия "разбегаются" в любые страны, чтобы найти себе применение, при этом передавая свои технологии любым проявляющим на них спрос государствам.

Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на предприятии "Южмаш".

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

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В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".