наверх
16.08.201713:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Украинской промышленности и высокой науке пришел конец - Рогозин

    22850
    По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, "украинской промышленности, украинской высокой науке и технологиям наступил конец, и это преступление, которое было совершено киевской властью".
    Дмитрий Рогозин
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Высокая наука и промышленность Украины на сегодняшний день полностью разрушены, многие квалифицированные специалисты этой страны переезжают в Россию и меняют гражданство, заявил в среду в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

    "Наша работа по ракете "Союз-5" связана с тем, что мы потеряли всю кооперацию с Украиной по ракете "Зенит". Хорошая была ракета, дешевая, очень надежная. Но сейчас как работать с "Южмашзаводом"? Все разбежались, молодежи нет. Мы это знаем, потому что очень много специалистов к нам приезжают, получают наше гражданство", — сказал он.

    Южмаш
    dnepr.info
    Financial Times: КНДР могла получить двигатели не только в Украине

    По его словам, "украинской промышленности, украинской высокой науке и технологиям наступил конец, и это преступление, которое было совершено киевской властью".

    Говоря о возможности незаконного сотрудничества "Южмаша" с Северной Кореей, вице-премьер РФ заявил, что сегодня специалисты украинского предприятия "разбегаются" в любые страны, чтобы найти себе применение, при этом передавая свои технологии любым проявляющим на них спрос государствам.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на предприятии "Южмаш".

    Читайте также: Корнейчук: четыре важных пункта о "Южмаше", КНДР и целях США

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов ранее заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. "Южмаш" также утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

    Читайте также: Ракеты КНДР разработаны самостоятельно, без Украины — эксперты США

    В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий "Южмаша" Пхеньяну. Генеральный конструктор конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев допускает, что какой-то стране удалось скопировать украинский ракетный двигатель, который производит предприятие "Южмаш".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Нападение на машину почтовой службы
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?