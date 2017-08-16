В РФ назвали памятник погибшим бойцам АТО сочетанием ненависти и хамства

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал памятник погибшим в зоне антитеррористической операции в Донбассе украинским военным сочетанием ненависти и хамства.

Ранее в Киеве установили памятник украинским военным, он выглядит как большой меч, вонзенный в карту РФ, которая нанесена на постамент белой краской. Как объяснили организаторы, памятник установили, чтобы почтить память погибших в Донбассе военных и напомнить жителям Киева о цене мира. Памятник изготовлен из гранита, его высота более 2,5 метра. Снизу к постаменту прислонена плита с изображением ангела-защитника.

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"Памятник в виде вонзенного в карту России меча, уставленный в Киеве, никакого отношения к погибшим в ходе гражданской войны в Донбассе бойцам ВСУ не имеет. В нем нет даже намека на скорбь, не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни, которая была бы в данном случае особенно уместна. Вместо этого — редкое сочетание ненависти и хамства", — написал Клинцевич в Facebook.

Российские сенатор добавил, что памятник "будет снесен первым после неизбежного падения режима".

РИА Новости | Перейти в фотобанк В Киеве открыли памятник в виде вонзённого в карту России меча

По данным СМИ, автор памятника использовал фигуру персонажа компьютерной игры, а также фон постера Diablo III.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ранее заявил, что открытие этого памятника является очередным актом "агрессии против России", который требует жесткой реакции со стороны Москвы, а также должно стать предметом рассмотрения Совбеза ООН.