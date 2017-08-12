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    Лавров надеется, что на территории бывшего СССР не будет "цветных революций"

    (обновлено: )4601
    По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, "не было ни одного опыта так называемой "цветной революции", которая бы сделала жизнь лучше".
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что на территории бывшего СССР больше не будет "цветных революций", отметив, что ни одна из них не сделали жизнь лучше.

    "Я надеюсь, что нет", — ответил Лавров на вопрос участницы форума "Территория смыслов" о том, стоит ли ждать очередной "цветной революции" на территории бывшего СССР.

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    "Потому что не было ни одного опыта так называемой цветной революции, которая бы сделала жизнь лучше. Не только в бывшего СССР странах, это и в других частях мира, где извне пытаются менять правительство и поддерживать оппозицию. Я думаю, что опыт последнего десятилетия, 15 лет, показывает, что это все больше начинают понимать и сами народы, которые становятся, я извиняюсь, подопытными в этих планах", — пояснил он.

    При этом российский министр отметил, что от таких планов по-прежнему не отказываются. "Я уже говорил о том, как американское посольство в каждой стране пытается активнейшим образом влиять, прежде всего, на оппозицию. У американцев такая философия: даже если правительство они рассматривают легитимным и не имеют к нему особых претензий, нужно держать все время его в напряжении, показывая, что они работают и с оппозицией. Это в миниатюре теория управляемого хаоса – чем больше будет бурлить, тем удобнее им на этот бульон смотреть и приправлять его тем, что они считают нужным", — пояснил глава российского МИД.

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