Лавров: посольства США в других странах руководят оппозицией

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Масса фактов подтверждает, что посольства США в разных странах руководят действиями местной оппозиции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Где угодно, в любой стране — в Восточной Европе, в Центральной Европе — масса фактов, когда американское посольство буквально руководит процессами, в том числе действиями оппозиции", — сказал Лавров.

По его словам, очень много российских граждан работают в американском посольстве как принятые на работу на месте. "По Венской конвенции, если ты принимаешь персонал в стране, где ты имеешь посольство, этот персонал может быть только техническим — водители, машинистки, стенографистки. Они не имеют права заниматься дипломатической деятельностью, включая политические аспекты", — пояснил глава МИД РФ.

Тем не менее, он подчеркнул, что российская сторона нередко выявляла случаи, когда сотрудники посольства США из числа нанятых на месте ездили по регионам, проводили опросы населения — как они относятся к губернатору, как они вообще относятся к федеральному центру.

"В таких ситуациях мы просто вежливо просим наших американских коллег с этими людьми служебные отношения разорвать. Думаю, что они (США — ред.) сами не считают это вмешательством, потому что, во-первых, им все можно, а во-вторых, у них это уже в крови", — заключил Лавров.

Ранее Лавров сообщил, что в ходе его беседы с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном не было выявлено отхода США от минских договоренностей по Украине.