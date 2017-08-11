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    В России мужчина сменил имя на Люцифера

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    За первое полугодие 2017 года в Свердловской области появились вторые Радость, Забава, Ландыш, Мальвина и четырех мальчиков назвали Добрыней, сообщила заместитель начальника управления ЗАГС по региону Лариса Никонова.
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    RIA News Алекс Аминев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина, Ольга Ерачина. Четырех мальчиков в Свердловской области за первое полугодие 2017 года назвали Добрынями, девочек называли Радость, Забава, Ландыш, Мальвина, а один мужчина сменил имя на Люцифера, сообщила журналистам в пятницу заместитель начальника управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.

    "На прежней пресс-конференции я говорила о том, что как только средства массовой информации поднимают тему редких имен, так этих имен становится больше. Так вот отголоски прежней пресс-конференции: у нас появились вторые Радость, Забава, Ландыш, Мальвина и четырех мальчиков назвали Добрыней", — сказала замруководителя управления.

    По ее словам, среди редких, необычных имен, которые родители давали детям, — мужские имена Август, Аполлон, Велес, Вильдан, Ермак, Данко, Ронни, Самсон, Фома; женские имена Авелия, Азария, Виорика, Вифания, Матильда, Млада, Савелия, Славяна, Кирьяна, Кассандра, Офелия, Мадонна, Орхидея.

    Наметилась тенденция давать детям короткие имена – такие, как Эва, Тая, Лия, Лоя, Ника, Софи. Мальчикам же дают имена Алекс, Дан, Кир, Ким, Лавр, Тим, Ян. Кроме того, популярно стало называть детей по именам дочерей и сыновей знаменитостей. Например, Мия – как дочь Полины Гагариной, Тэя – как ребенок Ксении Бородиной.

    Помимо этого, жители Свердловской области продолжают менять свои имена и фамилии. "Граждане у нас меняют имена на Лурье, Тэсс, Берендей. В основном, преобладает иностранная тематика… Появился второй Люцифер", — сказала замглавы управления.

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